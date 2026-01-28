DIRETTA - Roma - Lazio Women 1-0, la sblocca Corelli
Coppa Italia Women | Quarti finale- ritorno
Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 18:00
Centro Sportivo Tre Fontane, Roma
ROMA - LAZIO 1-0: 6' Corelli (R)
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Veje; Greggi, Rieke, Pandini;Corelli, Viens, Dragoni. A disp.: Baldi, Soggiu, Antone, Valdezate, Dorsin, Thogersen, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska, Madon. All.: Luca Rossettini
LAZIO (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Castiello, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Durante, Gregori, Mancuso, Cesarini, Martin, Karczewska, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino); Assistenti: Nirintsalama T. Andriambelo - Roberto D'Ascanio; IV ufficiale: Davide Testoni
Ammonite: //
PRIMO TEMPO
8' Occasione per la Lazio su calcio d'angolo. La difesa della Roma riesce in qualche modo a liberare tra le proteste delle biancocelesti per un tocco di mano di Oladipo in area di rigore.
6' Gol della Roma! Corelli di testa beffa Karresmaa e porta in vantaggio le giallorosse.
2' Subito un'occasione per la Lazio! Goldoni, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce la traversa. Brivido per la difesa della Roma.
1' Fischia l'arbitro: inizia il derby!
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Roma - Lazio Women, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il pari (0-0) ottenuto al Fersini, le biancocelesti si giocano l'accesso alla semifinale al Tre Fontane. Appuntamento alle 15:00 col fischio d'inizio.
