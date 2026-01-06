Ex Lazio | Tounkara torna in campo: c'è la firma con una squadra di Serie D

L'ex attaccante della Lazio torna a giocare dopo una squalifica di dieci mesi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Mamadou Tounkara, ex attaccante della primavera della Lazio, sta per tornare in campo dopo un periodo difficile. L’anno scorso aveva subito una lunga squalifica di dieci mesi, legata a un episodio riguardante un presunto cartellino giallo concordato, e aveva risolto il contratto con il Guidonia Montecelio. Ora però Tounkara ha ritrovato una nuova squadra e ha firmato con il Pompei, società di Serie D, dove punta a dare il suo contributo nella lotta per la salvezza.

Di seguito il comunicato della società: "Fc Pompei rende noto il tesseramento del calciatore Mamadou Tounkara. Attaccante classe 1996, lo scorso anno ha militato nel Guidonia, formazione che ha poi conquistato il salto di categoria nel professionismo. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, è la Lazio ad assicurarsi le sue prestazioni nel 2012. In Italia parte dalla Primavera, per poi mettere a referto due partite in Serie A.

Successivamente ha militato in cadetteria con il Crotone e la Salernitana. A seguire le esperienze in Svizzera, Slovacchia e Albania, per poi tornare in Italia, con la maglia della Viterbese, dove si rende assoluto protagonista dal 2019 al 2021 in Serie C. Da qui il trasferimento in Serie B con il Cittadella, prima dei passaggi all'Avellino e al Foggia. Lo scorso anno poi l'annata vincente con il Guidonia. Ora lo sbarco a Pompei, dove vuol dare il suo fondamentale contributo nella corsa alla salvezza. Diamo il benvenuto a Pompei a Mamadou Tounkara".