F1, la Ferrari 2026 scopre le carte: grosse novità, i fan sperano
06.01.2026 13:40 di Giovanni Parterioli
La Ferrari 2026, termine ultimo del progetto 678, inizia a farsi vedere. Filtrano finalmente le prime notizie certe, che danno l'idea di un lavoro eseguito questa volta nei minimi dettagli tanto da portare grosse novità, come due macchine diverse e non solo. I fan della Ferrari sperano che con i nuovi regolamenti, tanta attenzioni porti finalmente alle vittorie tanto sperate. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> NOVITA' FERRARI 2026 <<<