Italia, Spalletti: "Nessun dubbio su chi giocherà. Olimpico? Capace di fare la differenza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia in casa azzurra in attesa del match dell'Olimpico tra Italia e Macedonia del Nord, tappa importantissima in chiave qualificazione al prossimo Europeo. In merito il ct Luciano Spalletti ha così dichiarato ai canali ufficiali: "La squadra sta bene, ha lavorato in maniera corretta. Li ho ringraziati questa mattina per la disponibilità che hanno messo in questa settimana. Abbiamo avuto altre possibilità di lavorare in precedenza e ci stiamo portando avanti con il lavoro. Voglio vedere una Nazionale migliore rispetto a quella già vista".

"Contro la Macedonia sarà importante farci trovare sempre in ordine dal punto di vista della prevenzione. Formazione? Nessun dubbio, ce l'ho chiara. Tifosi? Roma è capacissima di darci quella spinta che può fare la differenza, soprattutto per la squadra mi aspetto che ci sia questo calore".