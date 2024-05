Italia, Spalletti spiega: "Convocazioni fatte al 70/80%. I dubbi sono..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti da Roma a margine della presentazione di Vivo Azzurro Tv. Queste le sue dichiarazioni sulle convocazioni per il prossimo Europeo: "Convocazioni fatte all'80%? Non sono bravo in matematica... Forse qualcosa di meno del 20%. La struttura grosso modo è quella che abbiamo convocato ultimamente, poi c'è qualcosa che dobbiamo lasciare a quella che è la bravura, la condizione del momento e l'aver sistemato delle cose. Se Scamacca è questo per esempio diventa difficile... Io ricordiamoci che sono quello che lo ha fatto giocare nelle partite fondamentali, prima di qualificarci. Poi Retegui ha fatto vedere di essere un buon calciatore, Raspadori lo conosco benissimo, Lucca sta crescendo per le qualità che ha... Abbiamo ancora qualche potenzialità che ci può mettere a posto alcune cose e serve essere attenti".

"I dubbi sono quelli che abbiamo detto... C'è una piccola percentuale. Bisogna avere dubbi fino in fondo, in alcuni casi ci sono messaggi chiari, puliti, per quello che certi ragazzi possono mettere a disposizione. Alcuni devono ancora mettere a posto la pressione che poi subiscono o alcune problematiche che ci possono essere singolarmente. Per dare il meglio di noi stessi si deve stare bene nell'ambiente interno e nell'ambiente esterno".