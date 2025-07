L'Olympiacos arriva in Italia, ma non per la Lazio: sfida al Napoli ad agosto

Mancava solo l'ufficialità, che alla fine però non è arrivata. Era praticamente tutto fatto per l'amichevole tra Lazio e Olympiacos del 16 agosto a Rieti, ma l'annuncio non c'è mai stato. Per questo la società biancoceleste ha ripiegato sull'Atromitos. Il club di Atene, comunque, sbarcherà lo stesso in Italia, ma per affrontare il Napoli. La gara infatti andrà in scena il 14 agosto nel ritiro azzurro di Castel di Sangro alle ore 20.

