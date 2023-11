Lazio, Fabregas: "Sarri è molto intelligente, sono sicuro che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è stato intervistato da Sky Sport in vista del derby contro il Lecco. L'ex calciatore però, ha detto la sua anche sulle squadre che questa sera saranno impegnate in Champions: "La Champions è una competizione molto difficile, tutte le squadre sono preparate per fare male all'avversario, ma vedo un Milan con le idee molto chiare, ha buone possibilità per vincerla". A proposito della Lazio e di Sarri, ha affermato: "Sarri è un allenatore molto intelligente, sa cosa cambiare, è preparato a momenti come questo, e sono sicuro che giocando come chiede andrà tutto bene".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE