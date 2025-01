Lazio, Gregucci: "Hysaj va elogiato. Fazzini o Casadei? Scelgo il secondo..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio torna a vincere e grazie alle reti di Gigot, Dia e Zaccagni batte il Verona e si riprende il quarto posto staccando di due lunghezze la Juventus. Sulla prestazione della squadra di Baroni questo il pensiero di Angelo Gregucci ai microfoni di Radiosei: "Ho rivisto la ferocia della Lazio e anche l’intercambiabilità, soprattutto nel fase di costruzione. Siamo tornati noi, anche l’altruismo di Dia con Zaccagni sul terzo gol lo dimostra. Demerito del Verona che non ha fatto una grande prestazione, soprattutto dal punto di vista tattico, ma il merito va a noi per ciò che abbiamo fatto. Abbiamo messo palla al centro quando eravamo in vantaggio, come se fossimo 0-0".

GIGOT - "Gigot? Ha una pulizia di palla importante quando stacca di testa in maniera imperiosa come sa fa lui e questo nobilita anche il gol. Comunque la rete è merito in parte suo e in parte di Zaccagni che tira un corner meraviglioso".

CASTELLANOS - "Castellanos non è stato pulito con la conclusione di sinistro e da lì, conoscendo la mentalità degli attaccanti, si è un po’ innervosito poi ha fatto dei tocchi di tacco che si potevano evitare. Lui lotta, non ha paura: ok un colpo di tacco, ma tre no. Alcune palle andavano pulite diversamente, per questo si può dire che c’è stato un pizzico di presunzione. Tuttavia con Dia si completano bene, uno viene incontro e l’altro va nello spazio. Invertirli? Spesso già si interscambiano".

HYSAJ - "Hysaj nell’immaginario collettivo è il figlio di Maurizio Sarri ma gli vanno fatti i complimenti per ciò che sta facendo anche ora, lui gioca con il 'noi', per la collettività, è stato chiamato in causa ed ha dato un contributo, quindi va elogiato".

MERCATO - "Fazzini o Casadei? Il secondo, perché io vorrei un Vecino di 10 anni più piccolo e Casadei è più simile a lui".