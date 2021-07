Lazio, per Immobile questa è un'Italia "meravigliosa": il post social al triplice fischio! - FOTO

L'Italia soffre ma non molla. E dalla lotteria dei rigori esce vincitrice. La nazionale di Roberto Mancini, andata in vantaggio con Chiesa e subito il pareggio di Morata, strappa il pass per la finale di Wembley, dove affronterà la vincente tra Danimarca e Inghilterra. Dopo il tiro dal dischetto di Jorginho, la corsa, l'esultanza di un gruppo che fa della propria unione la miglior arma. E poco dopo i festeggiamenti si sono spostati sui social. Anche Ciro Immobile, partito titolare ma uscito dal campo dopo un'ora per far posto a Berardi, ha condiviso su Instagram un'immagine del match, per poi aggiungere: "Meravigliosa Italia".

L'Argentina vola in finale, battuta la Colombia ai rigori: Correa esulta sui social - FOTO

Lazio, rebus Peruzzi. Nello staff di Sarri confermato Grigioni

TORNA ALLA HOMEPAGE