Lazio, Piccinini: "Baroni scelta giusta, ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca solo la firma sul contratto e poi Marco Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio. Sulla scelta della società per il dopo Tudor ecco le parole di Sandro Piccinini, presente al Festival della Serie A a Parma, ai microfoni di TMW: "Baroni alla Lazio? Se la merita, ma la squadra è sempre fatta dalla società. Se hai una grande squadra, puoi fare bene. Secondo me Baroni meritava di allenare una squadra più importante e ha le qualità per farlo, però come per Fonseca anche lui come Fonseca non ha un curriculum enorme deve partire bene. Altrimenti, in una piazza come Roma, può andare in difficoltà. Però a me piace questa scelta di un allenatore aziendalista, che possa seguire le direttive della società".