Milan, Cassano duro su Leao: "Pensa di essere un fenomeno, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Duro attacco di Cassano a Rafael Leao e non è la prima volta. Nel corso di un intervento su La Domenica Sportiva, l'ex fantasista di Inter e Real Madrid non ha usato mezzi termini per l'attaccante portoghese: “Il campionato italiano non è buono. Il problema è che lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro. Si tratta invece di un buon calciatore con una grande forza fisica. Calciatori come Kakà, Rui Costa, lo stesso Vinicius oggi quanto dovrebbero guadagnare?”

“Leao è un giocatore normale con otto gol all’attivo e zero in cinque mesi in un campionato farlocco. In Serie A non c’è qualità, non c’è intensità e non c’è ritmo. Quando giocavo io 10-15 anni fa, lui non poteva giocare nemmeno in squadre che lottavano per il sesto-settimo posto“