Nedved perde ancora le staffe con la Juve Under 23: "Mai visto un rigore così"

Non sarà un Natale facile per la Juventus e per il vicepresidente Pavel Nedved. Il dirigente bianconero aveva sbottato e lasciato lo stadio dopo le discusse decisioni arbitrali di La Penna nel match perso con la Fiorentina. Ma durante la sfida tra la Juventus Under 23 e il Renate, partita persa in rimonta dai bianconeri, Nedved, presente sugli spalti, ha perso di nuovo le staffe. A causa di un rigore concesso agli ospiti infatti, l'ex centrocampista biancoceleste avrebbe sbottato così dopo il fischio arbitrale: "Non ho mai visto fischiare un rigore del genere. La palla era ormai a centrocampo senza che l'arbitro si fosse accorto di nulla ".

