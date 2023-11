Roma | Il Sindaco Gualtieri annuncia la soluzione al problema "mondezza"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti della città: la pubblicazione di una gara per la costruzione di un moderno termovalorizzatore. Questo annuncio, fatto durante il suo secondo rapporto alla città dopo due anni di mandato, segna un momento significativo nella lotta di Roma contro l'emergenza rifiuti.

Un Impianto All'Avanguardia

Il termovalorizzatore previsto sarà un impianto all'avanguardia dal punto di vista ecologico, descritto come il meno inquinante in Europa. Con una capacità di 67,6 megawatt, sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 200.000 famiglie. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso l'obiettivo di "discariche zero" per la città.

Risolvere l'Emergenza Rifiuti

Il sindaco Gualtieri ha sottolineato l'importanza di superare l'attuale emergenza rifiuti. Il nuovo termovalorizzatore è visto come una soluzione cruciale per porre fine alla problematica di dover inviare i rifiuti di Roma in discariche e termovalorizzatori in altre parti d'Europa, spesso a costi elevati.

Operatività Entro il 2026

L'impianto dovrebbe diventare operativo entro il 2026, segnando un cambiamento significativo nella gestione dei rifiuti della capitale. Questo progetto non solo mira a risolvere i problemi ambientali e logistici legati allo smaltimento dei rifiuti, ma anche a fornire energia pulita e sostenibile per migliaia di famiglie.