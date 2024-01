Roma, scatta la contestazione dopo l'esonero di Mourinho: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Continua la contestazione della tifoseria della Roma nei confronti della proprietà, iniziata dopo l'esonero di Josè Mourinho. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, ieri alcuni componenti del popolo giallorosso hanno deciso di acquistare uno spazio pubblicitario lungo Via Laurentina, che porta verso il Centro Sportivo di Trigoria, per attaccare un enorme manifesto con la foto di Dan Friedkin e la scritta 'FriedikinOut'.

Al centro dell'attenzione, però, non c'è solo la proprietà ma anche i giocatori (esclusi alcuni elementi come Dybala, Mancini, Cristante, Bove e i giovani), rei di non aver dato tutto per la squadra e, di conseguenza, per il tecnico portoghese.

Un quadro, questo, che non fa altro che aumentare l'attesa in vista della gara di sabato contro l'Hellas Verona. Da una parte, infatti, ci sarà l'accoglienza per il ritorno all'Olimpico di Daniele De Rossi, bandiera della Roma accorsa al capezzale di una squadra in difficoltà, mentre dall'altra ci sarà la contestazione per tutti colori che sono stati identificati come i responsabili della complicata stagione giallorossa.