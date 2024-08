Serie A | I nuovi acquisti fanno sorridere l'Atalanta che cala il poker a Lecce

TUTTOmercatoWEB.com

Buona la prima anche per l'Atalanta che al Via del Mare si impone con un sonoro 4-0 sul Lecce. Gara praticamente senza storia per la squadra di Gasperini che cala il poker ai giallorossi grazie proprio ai due nuovi acquisti: Brescianini e Retegui entrambi autori di una doppietta. La Dea chiude il primo tempo con una rete di vantaggio e poi dilaga nella ripresa con un Lecce troppo disattento in difesa.