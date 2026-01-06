Verona - Lazio, la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli
L'Hellas Verona informa i tifosi biancocelesti che sono in vendita i tagliandi per la gara di Serie A Enilive Hellas Verona-Lazio di domenica 11 gennaio delle ore 18:00, presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
Prezzo dei tagliandi:
Intero € 22,00 più commissioni del rivenditore
Under 14 € 5,00 più commissioni del rivenditore
MODALITÀ DI ACQUISTO E ACCESSO:
Non saranno fatti accedere né tantomeno rimborsati tagliandi qualora l’intestatario non possa mostrare la documentazione richiesta per l’accesso all’evento, in particolare documento d’identità in corso di validità in originale, biglietto stampato (non in formato digitale su smartphone).
Punti vendita TicketOne sul territorio nazionale
Apertura vendita circuito TicketOne: lunedì 5 gennaio ore 12.00.
Online: lunedì 5 gennaio ore 12.00.
Chiusura vendita settore ospiti in tutti i circuiti: sabato 10 gennaio ore 19.00.
CAPIENZA SETTORE OSPITI
“Curva Nord superiore” 1781 posti, salvo diverse disposizioni che verranno adottante in sede di G.O.S. Tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.
Con riferimento a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo che l’indirizzo dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste è striscioni@hellasverona.it entro i termini fissati riportati a questo link nella sezione PROCEDURA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE.
L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del “Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche” adottato da Hellas Verona nonché il regolamento d’uso dello stadio Marcantonio Bentegodi disponibili entrambi nel sito di Hellas Verona F.C.
COME ARRIVARE ALLO STADIO
IN AUTO: Uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, seguire le indicazioni per Verona centro e stadio. Imboccare la bretella per stadio, ultima uscita parcheggio ospiti, alla rotatoria imboccare l’ultima uscita per parcheggio ospiti.
IN AUTOBUS: Linee urbane dal centro e dalla stazione ferroviaria per fermata Stadio Bentegodi:
IN TRENO: Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a km 2;
IN AEREO: Aeroporto internazionale Valerio Catullo di Verona a km 11.
I cancelli dello stadio riservati alla tifoseria ospiti sono i numeri 5 e 6 (curva ospiti) e apriranno indicativamente due ore prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni.
In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a prendere visione in modo particolare del regolamento d’uso dello stadio e delle altre procedure al link seguente.