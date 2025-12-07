DIRETTA | Lazio - Bologna 1-1, espulso Gila: biancocelesti in inferiorità
Serie A Enilive | 14ª giornata
Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - BOLOGNA 1-1: 38' Isaksen (L), 40' Odgaard (B)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46' Lazzari); Guendouzi, Cataldi (75' Dele-Bashiru), Basic (79' Patric); Isaksen (46' Cancellieri), Castellanos (59' Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Pedro, Dia. All.: Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale (40' De Silvestri), Miranda; Pobega, Moro (64' Ferguson); Orsolini (64' Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (64' Rowe); Castro (83' Dallinga). A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Lucumi, Dominguez, Sulemana, Fabbian. All. Italiano.
Arbitro: Fabbri; Assistenti: Preti - Politi; IV Uomo: Sacchi; VAR: Mazzoleni; AVAR: Nasca
Ammoniti: 19' Tavares (L), 31' Moro (B), 49' Cambiaghi (B), 66' Lazzari (L), 78' Gila (L), 84' Dallinga
Espulsi: 78' Gila (R)
SECONDO TEMPO
84' Ammonito Miranda per aver commesso fallo su Cancellieri.
83' Sostituzione Bologna: fuori Castro, dentro Dallinga.
79' Sostituzione Lazio: fuori Basic, dentro Patric.
78' Espulso Gila, il difensore ha preso un doppio giallo prima per un intervento su Castro e poi per proteste.
78' Occasione per la Lazio! Cross di Guendouzi per Noslin, quest'ultimo va al tiro ma non centra la porta.
75' Sostituzione Lazio: esce Cataldi, entra Dele-Bashiru.
73' Conclusione di Guendouzi, Ravaglia la devia in anogolo.
72' Scambio Cancellieri - Noslin, ma i due non s'intendono e perdono palla. Prova a ripartire il Bologna.
66' Ammonito Lazzari per un fallo su Miranda.
64' Sostituzione Bologna: fuori Cambiaghi, Orsolini e Moro; dentro Rowe, Bernardeschi e Ferguson.
62' Doppia chance per la Lazio! Cross di Marusic per Basic che la mette in mezzo per Cancellieri che però non centra la porta. La palla resta in gioco, ci prova anche Guendouzi ma la conclusione finisce su fondo.
59' Sostituzione Lazio: fuori Castellanos, dentro Noslin.
59' Conclusione dalla distanza di Gila, la palla finisce sul fondo.
51' Cross di Guendouzi per Castellanos che di testa prova la conclusione, ma non spiazza Ravaglia.
49' Ammonito Cambiaghi.
47' Si mette subito in mostra Cancellieri servendo Castellanos in area, ma l'argentino viene anticipato.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
46' Sostituzione Lazio: fuori Tavares e Isaksen, dentro Lazzari e Cancellieri.
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 3' di recupero.
40' Gol del Bologna! Reagiscono i rossoblù con Orsolini che innesca Zortea, Provedel para ma la mette sul palo. La respinta è fatale alla Lazio, Odgaard è ben posizionato e la butta in rete.
40' Sostituzione Bologna: fuori Casale, dentro De Silvestri.
38' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Isaksen, sulla respinta di Ravaglia al tiro di Zaccagni, riesce a insaccarla in rete e porta in vantaggio la Lazio.
35' Buona l'iniziativa di Tavares che scambia in area con Castellanos, i due però non s'intendono. Il Bologna recupera e riesce in qualche modo a liberare.
33' Conclusione di Pobega, c'è la parata di Provedel.
31' Ammonito Moro per un fallo.
30' Errore della Lazio in uscita, prova ad approfittarne il Bologna. Provedel salva i biancocelesti.
24' Spreca la Lazio! Un filtrante di Isaksen per l'inserimento di Basic, il croato vuole servire Zaccagni davanti a Ravaglia ma Miranda gli sbarra la strada e la devia in angolo.
20' Conclusione di Odgaard, deviata dalla difesa della Lazio. Il Bologna guadagna un calcio d'angolo.
19' Ammonito Tavares per un fallo ai danni di Orsolini.
16' Insiste la Lazio. Ci riprova Isaksen, servito da Castellanos che approfitta di un errore in uscita di Casale, ma Ravaglia respinge mettendoci la gamba.
13' Conclusione di Castellanos da posizione centrale, ma c'è la parata di Ravaglia.
9' Ripartenza della Lzio con Iskasen che, in area avversaria, prova a servire Castellanos ma Zortea intercetta e anticipa la giocata.
5' Calcio di punizione per la Lazio da posizione interessante. Si presenta Cataldi alla battuta, il centrocampista va dritto in porta. La palla esce di poco sopra la traversa.
2' Si fa vedere anche la Lazio con Isaksen che arriva alla conclusione, deviata in angolo da Miranda.
1' Primo squillo del Bologna con Orsolini che, approfitta di un errore di Tavares, e va al tiro. La palla sfiora la rete, la conclusione si spegne sul fondo.
1' É la Lazio a muovere il primo pallone del match.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Bologna, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 col calcio d’inizio.