DIRETTA - Lazio - Milan 1-0, doppio cambio per Allegri: fuori Estupinan
Serie A Enilive | 29ª giornata
Domenica 15 marzo 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - MILAN 1-0: 27' Isaksen (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Lazzari. All.: Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (58' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan (58' Bartesaghi); Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Ricci, Nkunku, Fullkrug. All.: Massimiliano Allegri
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Peretti - Perrotti; IV ufficiale: Ayroldi; V.A.R.: Chiffi; A.V.A.R.: Maggioni
Ammoniti: 56' Estupinan (M)
SECONDO TEMPO
58' Sostituzione Milan: fuori Estupinan e Tomori, dentro Bartesaghi e Athekame.
57' Buona l'iniziativa di Tavares per Maldini, ma il numero 27 viene anticipato dall'avversario.
56' Ammonito Estupinan per un intervento duro su Isaksen.
51' Conclusione di Pulisic, c'è la parata di Motta.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
44' Subisce fallo Maldini, un colpo al volto per il biancoceleste. Ma per l'arbitro non c'è niente e lascia proseguire il gioco.
36' Occasione per i biancocelesti con Maldini che s'invola verso la porta, prova la conclusione ma il tiro è di facile lettura per Maignan.
33' Attacca la Lazio, scatta Tavares che si porta in area. Il terzino cerca l'imbucata per Isaksen, ma la difesa del Milan non si lascia sorprendere.
30' Zaccagni s'incarica della battuta, cross in area ma la difesa del Milan libera senza difficoltà.
29' Zaccagni subisce fallo da Saelemaekers, la Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.
27' GOOOOOOOOOOOOOL! All'ennesimo tentativo la Lazio riesce a sbloccare il match con un gol di Isaksen, servito da Marusic.
25' Occasione per la Lazio! I biancocelesti sfiorano nuovamente il vantaggio, questa volta è Taylor a colpire la traversa.
23' Brivido per la Lazio! Estupinan di testa, imbeccato da Pulisic, prova la conclusione. La palla finisce di poco al lato della porta.
20' Il Milan prende campo e mette in difficoltà la Lazio.
15' Isaksen approfitta di un errore in difesa del Milan, si fa vedere Zaccagni ma viene anticipato dall'avversario che recupera palla e rimedia.
12' Brivido per il Milan. Buona l'iniziativa della Lazio con Isaksen che va al tiro ma colpisce la traversa.
11' Primo corner per il Milan, Modric sceglie di batterlo corto. I rossoneri non trovano spazi per poter colpire, la difesa della Lazio riesce a liberare bene.
5' Spinge la Lazio dalla parte di Isaksen, il danese mette in difficoltà Pavlovic e Estupinan.
2' Prova ad attaccare la Lazio, con Isaksen che si porta in zona d'attacco ma davanti alla porta spreca un'occasione.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Milan, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20:45 per il fischio d'inizio.
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