DIRETTA - Lazio - Sassuolo 1-0, Isaksen sfiora il raddoppio
Serie A Enilive | 28ª giornata
Lunedì 9° marzo 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - SASSUOLO 1-0: 2' Maldini (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Volpato, Matic, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Felipe. All.: Grosso.
Arbitro: Arena; Assistenti: Meli– Alassio; IV Ufficiale: Tremolada; VAR: Paterna; AVAR: Abisso
Ammoniti: //
PRIMO TEMPO
16' Primo giro dalla bandierina per la Lazio. Cataldi al tiro, cross in area con Isaksen che ci mette la testa. Sfiora la palla che finisce di pochissimo fuori dalla porta.
12' Si accentra Isaksen che va al tiro, la palla esce fuori di poco.
10' Conclusione dalla distanza di Cataldi, ma la palla finisce tra le braccia di Muric.
9' Cross di Zaccagni che attraversa tutta l'area, ma non s'intende con Isaksen. La palla finisce oltre la linea bianca.
2' GOOOOOOOOOOOOL! Isaksen sfrutta una rimessa laterale e s'invola verso la porta, calcia ma la conclusione viene murata dalla difesa neroverse. Sulla respinta si fa trovare pronto Maldini che non sbaglia e beffa Muric.
1' È la Lazio a manovrare il primo pallone del match.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida.
Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Sassuolo, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 20:45 per il fischio d'inizio.
