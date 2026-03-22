Lazio corsara, Motta (para rigore) e Taylor protagonisti: 2-0 a Bologna

La Lazio vince anche a Bologna con una doppietta di Taylor e Motta che ipnotizza Orsolini dal dischetto. Terzo successo di fila in campionato.

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non si ferma più. Dopo le vittorie contro Sassuolo e Milan, la squadra di Sarri, oggi di Ianni vista la squalifica del Comandante, mette al tappeto anche il Bologna con una doppietta di Taylor. Grande protagonista il baby Motta, che sullo 0-0 ipnotizza Orsolini dal dischetto e tiene il risultato in equilibrio. Per il resto biancocelesti sempre ordinati, pronti a colpire, con sprazzi di palleggio, ma soprattutto bravi a giocare con il tempo e la fatica degli avversari dovuta alla vittoria contro la Roma di giovedì. Con questi tre punti la Lazio sale a 43 punti, scavalcando proprio il Bologna all'ottavo posto in classifica, un (mezzo) miracolo ripensando alle dofficoltà che la squadra ha dovuto affrontare in stagione.

LE SCELTE - Sarri sceglie Pedro per sostituire Zaccagni e ritrova il recuperato Romagnoli, per il resto nove undicesimi della formazione che domenica scorsa ha battuto il Milan. Davanti a Motta, da destra a sinistra Marusic, Gila, il già citato Romagnoli e Tavares. Solita mediana con Patric play, Dele-Bashiru e Taylor mezzali, davanti Maldini centravanti, Isaksen a destra e proprio Pedro a sinistra.

TUTTO IN EQUILIBRIO - La Lazio parte bene, grande azione tra Dele-Bashiru, Isaksen e Patric che libera in verticale Marusic, chiuso in angolo da Rowe. Ancora fraseggio biancoceleste sulla destra, Marusic prende alle spalle tutta la catena del Bologna e con un altro dribbling arriva davanti a Ravaglia, ma l'ultimo tocco un po' lungo vanifica l'occasione. Orsolini finta il tiro e pesca la sovrapposizione di Zortea, palla ancora dietro deviata da Tavares, Taylor respinge con il corpo la conclusione di Orsolini. Miranda mette in mezzo la palla, Tavares salta sbagliando il tempo, Orsolini cerca Castro in mezzo, respinge Romagnoli. Contropiede gestito da Pedro, cross per Gila respinto da Miranda, conclusione al volo di Maldini a lato. A metà primo tempo grande botta dalla distanza di Moro che finisce sull'incrocio. Dopo un intervento difensivo su Rowe Gila lamenta qualche problema fisico, dentro Provstgaard al suo posto. Romagnoli passa sul centro-destra. Motta forza l'uscita per Isaksen, ancora in verticale per Marusic che sbaglia il traversone per Maldini. Ripartenza di Pedro che manda Maldini centrale, servizio per Isaksen che perde il tempo e vede chiudersi lo spazio per calciare verso la porta. Tavares sfonda a sinistra, il cross viene respinto da Vitik.

MOTTA E DOPPIO TAYLOR - Un cambio all'intervallo per la Lazio, dentro Noslin al posto di Pedro. Al 50' Dele-Bashiru sbaglia il retropassaggio, mette Castro davanti a Motta, che lo stende, calcio di rigore. Il giovanissimo portiere ipnotizza Orsolini e salva la sua porta. Cambio di gioco di Rowe su Orsolini, punta Tavares e calcia fuori. Verticale per Rowe, rimpallo, tiro di Orsilini bloccato da Motta. Isaksen rientra sul sinistro e calcia in diagonale, respinge Ravaglia. Patric vede Noslin che di testa chiama Ravaglia alla parata, ma parte in posizione di fuorigioco. Altre due sostituzioni per la Lazio, entrano Cancellieri e Dia escono Isaksen e Maldini. Nel Bologna dentro Cambiaghi e Dominguez per Orsolini e Rowe. Ammonito Castro per un fallo in ritardo su Cancellieri. Poco dopo anche Italiano prende il giallo per proteste. Al 72' Noslin serve Dia che si accentra e prova il tiro, deviazione di Moro, raccoglie Taylor freddo davanti a Ravaglia a mettere in rete. Vantaggio della Lazio. Italiano inserisce Lucumì per Heggem e Dallinga per Bernardeschi con passaggio alle due punte e Dominguez esterno a destra. Ammonito Taylor per fallo su Dominguez. Dia vince il duello fisico con Vitik, in qualche modo serve Cancellieri che si allarga e prova a servire in mezzo Noslin, allontana Vitik di testa. Ancora Cancellieri sulla destra, arriva davanti a Ravaglia ma decentrato, respinge il portiere. All'82' Noslin vede in verticale Dia, ancora per Taylor che salta Ravaglia e sigla la doppietta. Italiano inserisce Ferguson per Zortea. Dia soffia la palla a Ravaglia, palla a Cancellieri che colpisce Moro. Tiro cross di Vitik, la palla scappa a Motta e Marusic spazza via. Tavares spreca il contropiete del tris con un tocco troppo lungo. Finisce qui, la Lazio batte il Bologna, in campionato al Dall'Ara non succedeva dal 26 dicembre 2018, e lo supera in classifica.