Lazio, Lotito e Sarri a confronto alla cena di Natale sulla questione terzino sinistro

Come già anticipato ieri, Dimitrije Kamenovic è pronto a lasciare Formello per volare in direzione Sparta Praga. La situazione attuale costringe la Lazio a dover sottostare a delle condizioni per eventuali acquisti, una su tutte quella di comprare un giocatore che prenda lo stesso stipendio del serbo (300mila euro). A meno che non ci siano altre cessioni, la Lazio deve quindi accontentarsi di un terzino (primo ruolo nella lista delle necessità) con determinate caratteristiche e giovane. Come ricorda la rassegna di Radiosei, i nomi che orbitano intorno alla Lazio sono quelli di Luca Pellegrini (di cui vi avevamo parlato già tempo fa), Fabiano Parisi e Milos Kerkez.

Stasera la cena di Natale sarà un'occasione per parlare di mercato e trovare un punto d'incontro tra Lotito e Sarri: mentre il primo sembrerebbe intenzionato a rimanere fino a giugno con gli uomini attuali (Marusic titolare, Hysaj alternativa e Radu in extremis), il secondo vorrebbe subito il suo terzino sinistro.