RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Patric: "Ho sofferto di depressione, la svolta dopo il covid"

FORMELLO - Alla vigilia del match contro il Bologna, Patric interverrà in conferenza stampa per presentare la partita. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Come vanno affrontati tanti impegni così decisivi?

"Il calcio di oggi è così. Dobbiamo pensare partita per partita, con il Bologna è la più importante. Poi c'è una settimana fondamentale, ci giochiamo tanto. Il Bologna sta facendo una grande stagione, ma questi sono tre punti sono uguali agli altri. Dobbiamo pensare solo a questa partita".

Miglior Patric da quando sei arrivato?

"I difetti si possono migliorare col tempo, ma la mente è la cosa più importante. Da giovane quando hai troppo entusiasmo, troppa energia, ti porta a sbagliare. La testa per me è stata fondamentale, mi sento più maturo. Sono contento di quello che sono riuscito a fare".

Le insidie del Bologna...

"Squadra molto organizzata, stanno prendendo pochi gol. Avanti hanno giocatori forti, da Orsolini a Zirkzee. Questa squadra da quando ha Motta ha una grande identità e sta facendo delle grandissime cose".

Cosa è successo prima e dopo l'inizio di stagione?

"Ancora ci domandiamo perché abbiamo avuto questo inizio di stagione. L'importante è la prestazione, anche se il risultato a volte non è stato buono. La colpa è nelle prime due gare, da Feyenoord invece dobbiamo imparare tanto. Non ci possiamo rilassare mai. Togliendo le prime due, penso che abbiamo preso la strada giusta".

Quanto è stato importante crescere nel Barcellona per capire il calcio di Sarri?

“Si, senza dubbio. La mia crescita è stata favorita dal modo di vedere il calcio del mister, sono cresciuto in una cantera che costruiva dal basso. Lui è uno dei motivi per cui sono voluto rimanere a Roma e quindi speriamo di vincere ancora”

Che orgoglio provi per il pallone d’oro di Messi visto che ci hai giocato insieme?

“Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, non ci sono parole per descriverlo perché nessuno si è avvicinato al suo livello in questi anni”

Quando è scattato qualcosa dentro di te e da giocatore normale sei diventato un calciatore importante per la Lazio?

“Venivo da una buona stagione quando siamo entrati in Champions con Inzaghi. Poi ho sofferto tanto con il Covid quando sono rimasto chiuso in casa. Ho avuto problemi di depressione e di ansia, lì ho cominciato a lavorare senza arrendermi. Sarebbe stato più semplice mollare, ma questo non l’ho mai fatto”.

Ci racconti il rigore di Immobile, perché non l'hai guardato?

"Io sono uno molto passionale, certe volte faccio cose che non mi appartengono. Quando mi rivedo mi vergogno anche. Quindi non lo so perché l'ho fatto, ma è stata una reazione spontanea. È stato bellissimo vedere la gente esplodere al momento del gol".

Avrei mai immaginato arrivare così lontano nella Lazio?

"Mi sento fiero di questo, da bambino sono diventato uomo. Provo tante emozioni per questa maglia e per questa città. Sono fiero, al di là di eventi positivi e negativo. Mi sento un laziale in più e felice di raggiungere certi numeri".

Come vedi i nuovi arrivati?

"Li vedo molto bene. Sono arrivati giocatori con tante presenze, giocatori maturi. Ci sta che qualcuno ci metta qualche mese a prendere il ritmo del calcio italiano. Sono ragazzi che soprattutto sono sempre concentrati durante gli allenamenti. Piano piano stanno prendendo la mano, chiedono sempre per poter imparare".

Sul ruolo e sulla Nazionale...

"Da giovane giocavo da mediano e poi mi hanno spostato sull'esterno. Dal nulla ci siamo trovati a giocare nel 3-5-2, non sono per niente un esterno destro. Poi è vero che piano piano mi ha messo nella difesa a tre con Inzaghi e mi sentivo meglio".

Sulla solidità?

"Per noi è fondamentale, la cosa più importante dello scorso anno. Dobbiamo ritrovarla, dobbiamo essere solidi e organizzati per riuscire a stare lì sopra. Penso che aver giocato tanti anni al Barcellona mi ha aiutato per impostare bene da dietro".

Luis Alberto mai convocato in Nazionale

Si dice sempre che il calcio italiano è molto diverso da quello italiano, ma non è vero. Guardano di meno i calciatori che giocano qui e pensano di più quelli in Spagna.