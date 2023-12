Calciomercato | La Roma ripensa a Bonucci: cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Leonardo Bonucci può tornare in Italia. Dopo sei mesi non stellari in Bundesliga tra le fila dell'Union Berlino, il calciatore potrebbe riabbracciare la Serie A. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso sarebbe sulle tracce del difensore visti i tanti problemi nel reparto arretrato. Gli infortuni lunghi di Smalling e Kumbulla, con Ndicka che è pronto a partire per la Coppa d'Africa hanno dato a Mourinho una rosa di scelte molto limitata. A gennaio servirà un rinforzo e l'ex Juve potrebbe essere un affare a costi contenuti. Il giocatore, accostato anche alla Lazio in estate, ha firmato un anno di contratto con i tedeschi, ma potrebbe anche liberarsi prima e tornare in Italia a gennaio.