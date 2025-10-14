Lazio | Dia costretto ad accelerare il recupero: Sarri spera di averlo a Bergamo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è di nuovo alle prese con un’emergenza offensiva. Maurizio Sarri vede la sua rosa sgretolarsi un pezzo alla volta: prima i dubbi su Boulaye Dia, poi l’infortunio di Castellanos. Per il tecnico biancoceleste, la situazione si è completamente ribaltata. Ora l’unica speranza è proprio nel recupero del senegalese, fermato dai soliti problemi alla caviglia destra.

L’attaccante ha dovuto rinunciare alle qualificazioni mondiali contro Sudan del Sud e Mauritania dopo un nuovo colpo subito contro il Torino, che ha riacutizzato una vecchia distorsione risalente a circa un anno fa. Intanto, a Formello, Sarri incrocia le dita. Castellanos si è fermato venerdì per una lesione muscolare e il conto alla rovescia per il rientro di Dia è già iniziato. Come spiega il Corriere dello Sport, l'ex Salernitana non si è ancora allenato in gruppo e ha svolto soltanto terapie fisioterapiche per un trauma contusivo-distorsivo. Oggi, con la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo, arriveranno le prime valutazioni mediche decisive.

L’obiettivo è capire se Dia potrà essere disponibile per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Senza di lui e con Taty out, Sarri rischia di ritrovarsi improvvisamente senza centravanti a disposizione proprio all’inizio di un ciclo terribile di partite: Atalanta, Juventus, Pisa, Inter e Cagliari. In caso di nuovo forfait, Sarri dovrà affidarsi a soluzioni d’emergenza come Noslin o Pedro, che però potrebbero essere impiegati anche sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Zaccagni. Un motivo in più per sperare nel recupero rapido di Dia, diventato indispensabile per tenere in piedi l’attacco biancoceleste.