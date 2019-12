Lazio, dopo il dovere il piacere: le vacanze dei giocatori biancocelesti

Dopo il dovere, il piacere. Certo, alzare in cielo la Supercoppa italiana è già di per sè un godimento non indifferente. Dopo la trasferta in Arabia Saudita, condita dal trofeo riportato a Roma, la Lazio rompe le righe per vivere le vacanze natalizie e recuperare le fatiche accumulate nel 2019. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ognuno ha scelto la meta migliore per festeggiare i successi conseguiti. Lucas Leiva, raggiunto a Riyad dai suoi cari, ha preso un volo per le Maldive, facendo prima scalo ad Abu Dhabi. Sullo stesso aereo è salito anche Guerrieri: rotta verso l'Australia per far visita al fratello. Caicedo ha scelto invece, atteso dalla moglie sul posto, Dubai. Come Gaia Lucariello e Jessica Immobile, che hanno seguito la partita con la Juventus proprio da Dubai aspettando Inzaghi e Immobile. Stessa meta scelta anche dal ds Tare, ma non solo per piacere: è in lizza per la premiazione del Global Soccer Awards 2019 come miglior direttore sportivo.

