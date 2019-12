Lazio, il trionfo poi la festa: il 30 dicembre cancelli aperti a Formello

E ora il meritato riposo. La Lazio, dopo il successo in Supercoppa, è in vacanza. Una settimana di svago per ricaricare le pile in vista del 5 gennaio, quando i biancocelesti affronteranno il Brescia. La ripresa degli allenamenti è stata fissata per lunedì 30 dicembre. Secondo la rassegna di Radiosei ci sarà una bella sorpresa: cancelli aperti a Formello per festeggiare la Supercoppa. La società ha già preso la decisione che verrà ufficializzata nei prossimi giorni. Una festa per onorare gli eroi di Riyad, ma anche per ricordare la Coppa Italia vinta a maggio. La Lazio si prenderà l’abbraccio dei suoi tifosi, poi testa al campionato.

LAZIO, FESTA A FIUMICINO

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE