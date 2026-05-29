Lazio, Pedraza ribalta le gerarchie: Tavares o Pellegrini, chi parte?
RASSEGNA STAMPA - Alfonso Pedraza è arrivato nella Capitale, con largo anticipo rispetto all’inizio della stagione. L’ex Villarreal ha già assaggiato l’aria biancoceleste prima visitando la città e poi recandosi nel centro sportivo che diventerà la sua casa. Un giro di perlustrazione per anticipare i tempi e prendere confidenza col mondo laziale, prima del ritiro estivo.
Il suo arrivo, si legge sul Corriere dello Sport, inevitabilmente cambierà gli equilibri sulla corsia mancina. Si aggiunge a Pellegrini e Tavares, tre terzini sinistri in una stagione senza coppe europee. Troppi. La rosa dovrà sicuramente essere alleggerita. Per questo, prosegue il quotidiano, uno tra l’ex Juve e l’ex Arsenal è destinato a salutare. Nelle prossime settimane la società farà le sue valutazioni, probabilmente dopo che Gattuso abbia visto dal vivo entrambi durante il ritiro. Il portoghese è quello che ha più mercato e che potrebbe generare una plusvalenza. L’altro dovrà capire quale sarà il suo spazio nel nuovo progetto.
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