Lazio regina di Coppe: dal 1998 otto finali e sei vittorie

Questo pomeriggio, la Lazio farà il suo esordio nell’attuale edizione della Coppa Italia. La competizione evoca dolci ricordi: dal 1998 ad oggi, infatti, i biancocelesti hanno partecipato ad otto finali e ne hanno vinte sei. È una percentuale record, che nessun’altra squadra ha raggiunto. I sei successi del club capitolino sono datati 1998, 2000, 2004, 2009, 2013 e 2019, mentre i secondi posti risalgono al 2015 e al 2017. La vittoria più lontana è quella arrivata più di vent’anni fa: la Lazio riuscì a ribaltare la situazione e si impose sul Milan 3-1 nella gara di ritorno. Quello fu il secondo titolo della storia laziale dopo il successo del 1958. Il 18 maggio 2000, nell’anno dello Scudetto, arrivò la terza Coppa Italia, la seconda firmata Eriksson. Il trionfo del 2004, invece, appartiene a Mancini (Lazio-Juventus 2-0, Juventus-Lazio 2-2). Delio Rossi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, s’è appuntato sul petto la medaglia della prima Coppa dell’era Lotito (Lazio-Sampdoria 6-5 ai rigori). Poi l’indimenticabile 26 maggio, con la compagine capitolina guidata da Vladimir Petkovic. Inzaghi ha collezionato la sesta perla battendo l’Atalanta lo scorso 15 maggio. L’attuale allenatore della Lazio aveva vinto lo stesso trofeo con la Primavera, sia nel 2014 che nel 2015, e l’aveva conquistato tre volte da giocatore biancoceleste.

LAZIO-CREMONESE - Oggi, davanti alla Lazio, ci sarà la Cremonese. I biancocelesti ripartiranno dagli ottavi: nelle ultime otto edizioni hanno sempre passato il turno, l’eliminazione più recente risale al 2011 contro la Roma. Per la squadra di Rastelli, invece, sarà la quinta partecipazione agli ottavi (due passaggi del turno e tre eliminazione). Tra le squadre che hanno già disputato almeno tre partite, i grigiorossi si sono distinti per aver subito meno gol. La Lazio vuole proseguire il percorso in Coppa Italia, imponendosi allo stesso modo in cui sta facendo in campionato.

Lazio, un sogno in dieci puntate: le vittorie della banda Inzaghi - FOTO

Lazio, oggi 4000 tifosi all'Olimpico. Continua la campagna abbonenti

TORNA ALLA HOMEPAGE