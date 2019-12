Lazio, stanziati 10 milioni di premi. E c'è anche il bonus Scudetto...

In casa Lazio è tempo di cominciare a stabilire i premi stagionali. Ogni anno, durante la sosta invernale, si stanziano i bonus per i raggiungimenti collettivi: quest'anno si farà prima della Supercoppa di Riyad del 22 dicembre. I premi - come spiega la rassegna di Radiosei - vengono stabiliti tra società e giocatori, prima di essere depositati in Lega e messi agli atti. Si tratta ovviamente del raggiungimento di uno o più traguardi che fa scattare dei pagamenti per calciatori e staff tecnico. Lotito, ormai già da due anni, riconosce il premio Scudetto alla squadra; il resto dei soldi sono per il piazzamento in Champions, Europa League e la conquista di un trofeo (ad esempio la Coppa Italia della passata stagione).

I PREMI DEL 2019/20: Dovrebbero essere riconfermati gli standard economici dello scorso anno, quando furono stanziati 10 milioni di euro. Un'iniziativa che servirà anche a voltare rapidamente pagina dopo l'eliminazione in Europa League che, oltretutto, costa caro alla società (tra i 5 e 10 milioni). Sarà riconfermato anche il bonus Scudetto che questa volta, vista la classifica attuale, non assumerà esclusivamente un significato motivazionale.

Rutelli: "Lotito faccia crescere la panchina"

Paideia, accertamenti per Lulic

TORNA ALLA HOMEPAGE