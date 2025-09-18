Lazio, Zaccagni punta la Roma: l'ultimo derby vinto porta la sua firma

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni torna a prendersi la scena, con la mira ritrovata e con il ricordo vivo di quel 10 gennaio 2024: l’ultimo derby vinto nei quarti di Coppa Italia, con Sarri in panchina. L’immagine simbolo resta lui, seduto fiero sulla balaustra, a guardare la Roma dall’alto in basso. Da allora è passato più di un anno e mezzo, oggi Zaccagni è capitano, con la fascia al braccio e il numero 10 sulle spalle dopo l’addio di Luis Alberto.

Oggi il clima è diverso: contestazione aperta alla società, cancelli chiusi e squadra blindata nello spogliatoio dopo il ko di Reggio. Zaccagni vuole parlare solo sul campo. Nei derby, del resto, i numeri sono dalla sua parte: come ricorda Il Messaggero, in cinque stracittadine ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, firmando due gol decisivi. Memorabile quello del 19 marzo 2023, sotto gli occhi di Eriksson, che regalò una stagione da record culminata con il secondo posto in classifica. Sarri lo aveva trasformato in goleador e oggi chiede di rivedere quel killer instinct.

Il Comandante vuole più supporto dal centrocampo per innescare le frecce offensive. La stracittadina potrebbe decidersi a sinistra, dove contro il Verona arrivarono tre gol su quattro. Una variante potrebbe portare Zaccagni ad accentrarsi, lasciando libertà a Tavares sull’esterno. In ogni caso saranno loro due ad affrontare Wesley ed Hermoso in un duello che può indirizzare la partita.