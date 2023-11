Roma a un bivio, ultimatum derby. Mourinho attacca la squadra, e i tifosi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Roma si aspettano una reazione. Un cambio di marcia e una prova di forza dopo i fischi di Genoa e i due KO contro Inter e Slavia Praga. La delusione per la sconfitta in Europa League ha minato la fiducia di una parte dei romanisti verso un gruppo di giocatori che, per personalità, non ha dimostrato di essere all'altezza della partita. Mourinho ha parlato di mancanza di professionalità. Parole dure, accolte positivamente dai romanisti, con la speranza che possano dare una scossa alla squadra proprio in occasione della stracittadina.

E poi, riporta Corriere dello Sport, perdere un terzo derby non è contemplato. Soprattutto dopo una disfatta così frastornante. A maggior ragione dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi, causati da assenze, infortuni ma anche da un rendimento non sempre esaltante. Ed ecco perché il derby è una sorta di ultimatum in casa Roma: l'atmosfera dell'Olimpico sarebbe senz'altro diversa dalle solite se domani pomeriggio non dovesse arrivato il risultato sperato. La Roma ha bisogno di scuotersi, i romanisti vogliono ritrovare il sorriso vincendo il derby. Altrimenti, sarebbe crisi.

