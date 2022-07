Calciomercato Lazio, tutto sul portiere: Maximiano stabile, risale Vicario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio in serata raggiungerà Auronzo di Cadore, dove domani inizierà il lavoro sul campo. Resta ancora da definire la questione portieri, con la società attiva sia sul primo che sul secondo. Come raccolto dalla nostra redazione, per il numero uno sono stabili le quotazioni di Luis Maximiano, mentre nelle ultime ore sono risalite quelle di Guglielmo Vicario, che nella giornata di ieri avevano subito una battuta d'arresto.

MAXIMIANO - I discorsi tra Lazio e Granada sono avviati, con la disponibilità degli spagnoli a concedere il prestito. L'intoppo però è sulla formula del riscatto, con i biancocelesti che spingono per il diritto e i biancorossi che pretendono l'obbligo per una cifra tra i 12 e i 13 milioni. La Lazio è comunque forte della volontà del giocatore di sbarcare nella Capitale: l'entourage di Maximiano è già all'opera per convincere gli andalusi a fare un passo verso l'accordo.

VICARIO - La non chiusura della trattativa Maximiano ha fatto tornare in auge Vicario. Nelle ultime ore si registra un nuovo contatto tra Lazio ed Empoli per cercare di far abbassare un po' le pretese rispetto alla richiesta complessiva di 15 milioni (12 di parte fissa e 3 di bonus). Il fatto che i toscani abbiano appena riscattato il classe '96 dal Cagliari per 8 milioni più il 10% della futura rivendita di certo non aiuta, ma si prova comunque a trovare la quadratura. Anche per quanto riguarda Vicario c'è la disponibilità totale a vestire la maglia biancoceleste e il gradimento del tecnico Maurizio Sarri.

