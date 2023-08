Calciomercato Lazio | Sow ha deciso: ecco dove giocherà

CALCIOMERCATO LAZIO - Djibril Sow al Siviglia, il giocatore dell'Eintracht Francoforte ha ormai deciso. Il centrocampista sembrava a un passo dall'approdo alla Lazio, la trattativa con il club tedesco era chiusa da giorni sulla base di 16 milioni di euro. Dall'inserimento del Siviglia, sono iniziati i primi dubbi per Sow, motivo per cui mancava solo il sì del giocatore per mandare in porto l'operazione con il club di Lotito. Adesso però è arrivata la decisione finale. Sì perché, come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Sow ha accettato ora e l'accordo è sigillato con il Siviglia. Il giocatore, vicino alla Lazio, firmerà un contratto quinquennale fino a giugno 2028. Mercoledì sarà il giorno delle visite mediche, già prenotate. Nelle casse del club di Francoforte andranno circa 13/14 milioni di euro.

Djibril Sow to Sevilla, here we go! Deal in place, player has now accepted and the agreement is sealed 🚨️ #Sevilla



Understand Sow will sign until June 2028, five year deal.



Medical tests booked on Wednesday.



Fee around €13/14m, as @CmOffiziell has reported. pic.twitter.com/vsjdjJaNQW