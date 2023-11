PAGELLE Bologna - Lazio: centrocampo impreciso, Lazzari e Rovella sbagliano

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Ferguson è piazzato troppo bene per sbagliare il... piazzato: i 25 secondi di follia (sonnolenza) dei compagni gli negano l'ambizione di centrare un altro clean sheet.

LAZZARI 5: Spinge senza successo e a inizio ripresa senza logica: sale in pressing inutilmente aprendo uno spazio enorme alle sue spalle che il Bologna conquista e sfrutta dolorosamente.

PATRIC 5: Segue Saelemaekers sulla fascia, lo lascia girare con troppa facilità, doveva accorciare quando il belga era di spalle, invece gli consente di puntare e trovare Zirkzee libero in orizzontale.

ROMAGNOLI 5,5: Non riposa, continua la striscia di partite piene senza saltare un minuto che sia uno. Paga le conseguenze degli errori in serie di Lazzari prima e Patric poi. Zirkzee la gioca da maestro e imbuca per Ferguson.

MARUSIC 6: Rientra in campo con una caviglia che fa male ed esce quando a far male è già stata la squadra di Motta. L'ultimo ad avere colpe sulla rete incassata.

Dal 48' PELLEGRINI 5,5: Avventato a centrocampo, viene anticipato e Orsolini sfugge fino al limite (limitissimo) dell'area.

GUENDOUZI 5: Tanta voglia, poco risultato. Contrasta, si inserisce, c'è sempre qualcosa che lascia insoddisfatti. La qualità non è proprio il suo punto di forza. Stasera al di sotto della sufficienza.

Dall'82' KAMADA sv

ROVELLA 5: L'interdizione funziona nel primo tempo, nel secondo diventa letale la sua zona di competenza per una serie di scalate sbagliate. La manovra non è velocissima, ogni tanto servirebbe un guizzo anche in regia per scardinare le squadre ordinate e organizzate.

LUIS ALBERTO 5: Il Bologna non trova spazio, ma neanche lo lascia ai calciatori di qualità della Lazio. Non fa in tempo a stopparla che ne ha almeno uno attaccato, le difficoltà sono evidenti soprattutto fino all'intervallo.

FELIPE ANDERSON 5: Fa sembrare un leone anche Zirkzee, uno che invece dovrebbe brillare solo per raffinatezza. In certe partite la cattiveria non è un optional, ma una necessità. Lui l'ha lasciata a Formello.

Dall'82' ISAKSEN sv

CASTELLANOS 5,5: Tratta benissimo la palla e malissimo gli avversari. Difetta in mira, cosa che rovina la solita prestazione d'impatto e determinazione. Si fa valere fino al momento della stoccata, spara alto quella nata dagli sviluppi di un corner.

Dal 57' IMMOBILE 5,5: La squadra non lo assiste e viceversa. Non ha mezza chance per colpire.

PEDRO 5: Prova ad accendersi come aveva fatto nel finale con la Fiorentina, non ci riesce e anzi si innervosisce per alcune scelte dell'arbitro.

Dal 57' ZACCAGNI 5,5: Della sua partita si ricordano l'ammonizione presa e un possesso riconquistato. Spiegano la sua prestazione.

ALL. SARRI 5: L'intervallo dura 15 minuti e 30 secondi, il tempo in più basta e avanza per buttare quanto fatto fino al break. Il Bologna batte a centrocampo e la Lazio ritocca il pallone quando deve recuperarlo da dentro la propria porta. Non è il primo grave approccio alla ripresa.

Pubblicato il 3/11 alle 23.30