Atletico Madrid-Lazio, le pagelle dei quotidiani: tutti in ombra, disastro Marusic

Una Lazio molle e sottotono perde sul campo dell'Atletico Madrid e finisce in seconda fascia nel sorteggio degli ottavi. Al Civitas Metropolitano finisce 2-0 per i padroni di casa. Decisivi i gol, uno per tempo, di Griezmann e Lino. Poche prestazioni positive in casa biancoceleste, si salvano veramente in pochi e qualcuno commette errori molto gravi, che a questi livelli non si possono commettere. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

LAZIO: Provedel 6; Marusic 4 (58` Lazzari 6), Casale 5, Gila 5,5, Hysaj 5 (70` Pellegrini 6); Guendouz 5,5i, Vecino 6, Luis Alberto 5,5 (63` Kamada); Pedro 5,5 (58` Felipe Anderson 6), Immobile 5 (63` Castellanos 6), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5

IL CORRIERE DELLO SPORT

LAZIO: Provedel 5.5; Marusic 4 (Lazzari 6), Casale 5.5, Gila 5.5, Hysaj 4.5 (Lu. Pellegrini 6); Guendouzi 6, Vecino 5, Luis Alberto 5.5 (Kamada 5.5); Pedro 5 (Felipe Anderson 6), Immobile 5 (Castellanos 6), Zaccagni 6. All.: Sarri 5