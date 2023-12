Atletico Madrid - Lazio, sfida che può valere la storia. Dopo 24 anni...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - C'è un Wanda Metropolitano da annientare per la Lazio. Domani, mercoledì 13 dicembre l'inno della Champions League sarà trasmesso a Madrid dove, la squadra di Maurizio Sarri sarà impegnata in quella che potrebbe essere una sfida storica. Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d'anticipo, ora i capitolini vogliono anche la testa della classifica per potersi assicurare la testa di serie.

Per questo al Wanda Metropolitano si cercherà di scassinare il primo posto ora occupato da Diego Simeone. Un traguardo che, come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio ha centrato una sola volta nella sua storia. Bisogna fare più di un passo indietro e risalire al 1999-2000, quando i biancocelesti debuttarono all'esordio in Champions League. L'allora allenatore Eriksson di quella squadra che il 14 maggio successivo alzò il secondo scudetto al cielo, il gruppo A lo chiuse il 2 novembre 1999 con 14 punti volando su Bayern e Dinamo Kiev, mentre il Maribot arrivò quarto.

Fu doppio il girone concluso in testa alla classifica in Europa, questo perché il percorso prevedeva un altro turno prima della fase ad eliminazione diretta e anche nel secondo caso, la Lazio si stabilì al comando. 24 anni dopo dunque, Maurizio Sarri può riscrivere la storia e magari chissà che l'entusiasmo non possa riflettersi anche in campionato, dove tra fischi e gol mancanti, la situazione appare più delicata.