Calciomercato Lazio | Gila nel mirino di due club di Premier: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Mario Gila è uno dei possibili partenti durante la sessione di mercato invernale. Non per motivi tecnici, Sarri stravede per lui. Ma è uno dei calciatori della Lazio con il valore più alto per le pretendenti e le difficoltà nel raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2027) rendono una sua partenza la soluzione più remunerativa per i biancocelesti.

Molte squadre monitorano lo spagnolo, sia in Italia sia all'estero. Secondo il giornalista scozzese Pete O'Rourke, ci sarebbero soprattutto il Chelsea e il Brighton sull'ex Real Madrid. In particolare, il Brighton già aveva bussato alla porta di Formello per ingaggiare il centrale nella sessione estiva. Gila era in cima ai loro obiettivi, ma il mercato in entrata bloccato ha obbligato la Lazio a rifiutare ogni avance. Chissà che a gennaio le cose non possano cambiare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.