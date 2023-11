Calciomercato Lazio | Insigne può essere l'occasione di gennaio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un matrimonio destinato a finire? Quella tra Insigne e il Toronto è in effetti una storia mai decollata e nella mente dell'ex calciatore del Napoli avanza sempre più l'idea di Tornare in Italia. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la destinazione migliore sarebbe proprio la Lazio dove ritroverebbe mister Sarri ma anche il suo ex compagno di squadra ai tempi del Pescara e della Nazionale Ciro Immobile.

Il giocatore si è affidato alla You First, agenzia che cura gli interessi anche di Luis Alberto, e se al momento nessun colloquio si è aperto non è da escludere che la situazione possa cambiare nel giro di poco tempo. Zaccagni e Felipe Anderson non stanno rendendo come la passata stagione, Pedro gioca part-time, Isaksen è ancora da rodare. Insigne sarebbe quindi perfetto come ala così come la intende Sarri.

Il primo requisito per poter pensare di avviare una trattativa è certamente la riduzione del suo ingaggio che nel complesso al Toronto ammonta a 11.5 milioni di euro. Non solo, la Lazio potrebbe operare solo in caso il Toronto lo ceda in prestito o a meno che tra club e calciatore non si arrivi a un accordo consensuale di separazione vista la scadenza del contratto nel 2026.

Mister Sarri e il ds Fabiani hanno già stilato il piano per gennaio con priorità alle cessioni, su tutti Gila e Basic. Per un giocatore che uscirà si potrà piazzare un colpo in entrata.