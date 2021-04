FORMELLO - Lazio, Luis Alberto c'è. Ballottaggi aperti a destra e in attacco

Luis Alberto c'è, corre e partecipa alle prove tattiche, andate in scena quest'oggi nella penultima seduta anti-Verona. La Lazio si è ritrovata a Formello nel pomeriggio, lo spagnolo ha preso parte all'intera seduta senza risparmiarsi. Il lavoro fisioterapico degli ultimi giorni è servito al "Mago" per migliorare le condizioni della sua caviglia, che sta meglio anche se non del tutto. Ci sarà comunque per la trasferta al Bentegodi, nel ruolo di mezzala insieme a Leiva e Milinkovic-Savic. Riaggregato in gruppo anche Patric, che ieri aveva svolto un differenziato sul campo adiacente dopo i problemi alla schiena. Sul centro-destra in difesa però, potrebbe essere confermato ancora una volta Marusic. L'assenza di Lazzari (squalificato così come Correa) apre degli interrogativi su chi agirà sulla fascia destra. Al momento il ballottaggio è aperto fra Akpa-Akpro e Lulic, con quest'ultimo che si gioca una maglia anche dalla parte opposta con Fares. Davanti al fianco di Immobile uno fra Caicedo e Muriqi, che oggi si sono alternati nel corso delle prove tattiche al fianco dell'attaccante partenopeo. L'ecuadoregno, dopo il gol decisivo siglato allo Spezia, spera in una chance dal primo minuto ed è in vantaggio sul kosovaro per una maglia. Tornano in gruppo anche Musacchio e Cataldi, assenti ieri. Differenziato invece per Luiz Felipe, che presto spera di rientrare in gruppo e di essere reinserito in lista, molto probabilmente al posto di Musacchio.