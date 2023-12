FORMELLO - Lazio, ripresa senza Casale e Romagnoli. Luis, tempo di esami

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa a Santo Stefano. La Lazio si è ritrovata oggi pomeriggio a Formello, è stato il primo allenamento di preparazione alla partita con il Frosinone, l'ultima dell'anno solare. Sarri è di nuovo alle prese con i problemi d'infermeria. A Empoli si sono bloccati Immobile e Luis Alberto, che sarà controllato domani dal punto di vista strumentale: dovrebbe aver riportato una lesione muscolare. Si attendono gli esiti degli esami per un quadro clinico più preciso del Mago.

Al contrario è già arrivato il comunicato sulle condizioni di Ciro: trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra. Verrà valutato quotidianamente, potrebbe rimanere ai box per un paio di settimane. Oggi pomeriggio in campo non si sono visti nemmeno Casale e Romagnoli. Il primo ha accusato dei problemi intestinali, il secondo si era fermato alla vigilia della trasferta al Castellani per un indurimento del polpaccio (appena guarito). Sembrava poter rientrare tra i convocati per Empoli, invece ha dovuto rallentare il ritorno.

Ora c'è qualche dubbio per la partita con il Frosinone, contro cui comunque dovrebbe essere riproposta la coppia Patric-Gila. A centrocampo toccherà invece al terzetto con Guendouzi e Kamada ai lati di Rovella. Davanti Felipe Anderson e Zaccagni in vantaggio su Pedro e Isaksen, entrati bene nel corso della ripresa. Il centravanti sarà Castellanos, un altro che deve sbloccarsi sotto porta e mentalmente.

