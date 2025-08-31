Lazio, Castellanos a LSC: "Dobbiamo vincere per la maglia e i tifosi. Sono mesi che..."
La prima all’Olimpico davanti alla propria gente. Il grande ritorno di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico inizia ora contro l’Hellas Verona. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Taty Castellanos a pochi passi dal match, questo il suo contributo: “E’ importante stasera, abbiamo lavorato tantissimo per questa partita, è una rivale difficile ma dobbiamo vincere dopo che sono tanti mesi che non si vince qui in casa. È uno stimolo, sappiamo che non si vince da mesi, dobbiamo farlo per la maglia e i tifosi che stanno sempre con noi. Terzo anno? La fiducia è importante, sono contento qua, spero di giocare ancora altri anni qui".