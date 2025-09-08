Lazio, Dele-Bashiru insediato da Belahyane: la situazione in vista del Sassuolo

RASSEGNA STAMPA - Torna centrale il tema della mezzala in questi giorni di preparazione alla partita contro il Sassuolo. La Lazio di Maurizio Sarri tornerà in campo domenica prossima alle ore 18.00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, e il tecnico toscano per l'occasione potrà contare anche su alcuni recuperi. Reda Belahyane non è stato convocato dal Marocco ed è sempre rimasto a disposizione, Matias Vecino dovrebbe aver smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto ai box per circa un mese. Secondo quanto riporta Il Messaggero, domani dovrebbe fare il suo rientro in gruppo e candidarsi per un'occasione già contro i neroverdi.

DELE-BASHIRU IN PANCHINA? - Si guarda intorno Fisayo Dele-Bashiru, mezzala sinistra titolare del centrocampo di Sarri, che nelle prime due uscite non ha dato i risultati che ci si aspettavano da lui. Il lavoro è solo alla prefazione, ma intanto i passi in avanti di Belahyane e il ritorno di Vecino potrebbero mettere in discussione il suo minutaggio e, forse, anche la sua titolarità. Sarri ci riflette. Dele-Bashiru sarà tra gli ultimi a tornare dal ritiro della Nazionale. Questo significa che ci sarà poco tempo a disposizione per lavorare con lui e che Belahyane, più di Vecino, potrebbe provare ad approfittarne per guadagnare un'occasione da titolare a centrocampo.

LE RISPOSTE DI BELAHYANE - Anche contro l'Hellas Verona, d'altronde, la risposta arrivata a Sarri dal classe 2004 è stata più che positiva. Inserimento in verticale, sovrapponendosi a Pellegrini, per servire a Dia il pallone del 4-0. Lo stesso Comandante in conferenza stampa ne aveva esaltato le qualità subito dopo il triplice fischio: "Mi aspettavo un giocatore più lento invece ha discrete accelerazioni, soprattutto sui 20 metri. Al momento è troppo confusionario per fare il centrocampista centrale. Mi ha sorpreso perché a livello di inserimento non è male". In queste due settimane Sarri ci ha potuto lavorare dettagliatamente, chissà come avrà risposto Belahyane e se, davvero, riuscirà a soffiare a Dele la casacca da titolare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.