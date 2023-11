Lazio, Lotito su Kamada: "Il mister crede in lui e anche noi..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio torna a vincere, la fa per la prima volta in Champions League in questa stagione e lo fa in una gara fondamentale. Ciro Immobile torna a segnare, sigla la sua rete numero 200 con l'aquila sul petto e regala il successo a Sarri. In campo anche Kamada sul quale si è espresso anche il presidente Lotito: "Daichi deve essere più cattivo? No ci sarà spazio anche per lui. È un calciatore forte a cui vogliamo bene. Ha iniziato nel modo giusto, poi ha rallentato, ma avrà modo di inserirsi al meglio. Il mister crede in lui e noi pure...", ha affermato in zona mista con la stampa asiatica.