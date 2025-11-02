Lazio, Sarri conta i giorni verso la sosta: Castellanos e Tavares pronti al rientro

RASSEGNA STAMPA - Cagliari, Inter e poi la sosta. Sarri stringe i denti e attende trepidante la pausa di due settimane per le nazionali, durante la quale spera, finalmente, di uscire dall'emergenza infortuni, provando a recuperare qualche pedina. Al rientro, previsto per il 23 novembre, la Lazio ospiterà il Lecce, e Mau conta di avere più scelte a disposizione, ma, soprattutto, di poter riabbracciare Valentin Castellanos.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il Taty è sicuramente quello più avanti nella fase di recupero tra gli indisponibili, avendo già quasi superato la lesione al retto femorale che l'ha tenuto lontano dal campo fin dal match contro l'Atalanta. L'argentino dovrebbe tornare a guidare l'attacco biancoceleste subito dopo la sosta e con lui dovrebbe tornare anche Nuno Tavares, che sfrutterà la pausa per smaltire definitivamente la lesione di basso accusata al soleo sinistro.

Parlando degli altri acciaccati, invece, Cancellieri avrà bisogno di più tempo per riprendersi e dovrebbe tornare disponibile a dicembre, mentre Rovella sta proseguendo la sua terapia conservativa, volta a superare la pubalgia. Il play vuole esserci già con l'Inter, ma tutto lascia pensare che, anche nel suo caso, si aspetti la gara con il Lecce, per procedere maggiore cautela e non rischiarlo subito.