Lazio, Taty come Pulisic: nessuno meglio di loro in Serie A. Il dato

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Valentin Castellanos continua a brillare in Serie A. È vero che in queste prime cinque giornate di campionato la squadra ha avuto un rendimento altalenante, ma nelle due vittorie contro Verona e Genoa c'è sempre il timbro del Taty. Nello specifico, in entrambe le situazioni l’attaccante della Lazio ha messo a referto sia un gol che un assist, centrando questa doppietta statistica per la seconda volta in campionato.

Nessun giocatore ha fatto meglio finora, spiega il Corriere dello Sport: a quota due c’è soltanto anche Christian Pulisic. Il momento dell’argentino è particolarmente positivo: nelle ultime quattro giornate ha preso parte a cinque reti (due gol e tre assist), lo stesso bottino raccolto nelle precedenti quindici presenze.

