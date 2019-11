Lazio, Immobile fa 100 e ringrazia: "Ai miei compagni di mille battaglie"

Ciro Immobile arriva a 100 gol con la maglia della Lazio, impresso nella storia del club biancoceleste. Impossibile contenere la felicità per un traguardo simile, ma Ciro sa anche chi deve ringraziare per essere riuscito nell'impresa e lo scrive sui social: "Devo ringraziare voi amici, compagni di 1000 battaglie per questo traguardo. Grazie ragazzi il merito è anche vostro. Ps: non vi preoccupate, a cena vi porto". Un record individuale da condividere con tutto il gruppo, la vera forza di questa Lazio.

