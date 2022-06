Calciomercato, dalla Spagna: "Lazio ancora interessata a Denis Suarez"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio lavora sul mercato a pochi giorni dall'inizio del ritiro di Auronzo di Cadore e quindi della preparazione in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai biancocelesti per il centrocampo c'è anche quello di Denis Suarez del Celta Vigo, ex Barcellona, Siviglia, Villarreal e Arsenal. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il calciatore galiziano vuole lasciare il Celta, nonostante un altro anno di contratto più un secondo opzionale, alla ricerca di nuove sfide.

Su di lui c'è un forte interesse anche dell'Espanyol oltre che del Betis e del Villareal. Quanto al prezzo, al momento il Celta non ha ancora definito il costo del cartellino ma la volontà del giocatore di andarsene e il fatto che stia per entrare nell'ultimo anno di contratto giocano a favore della sua cessione.