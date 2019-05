Calciomercato Lazio, la Coppa Italia riaccende l'interesse per Wesley

Con la Coppa Italia vinta e un posto in Europa League garantito torna a circolare il nome di Wesley in quel di Formello. L'interesse di Tare nei confronti dell'attaccante brasiliano non è mai scemato. Il brasiliano, però, contava di approdare alla Lazio per disputare la Champions. Ecco perché, quando il quarto posto è diventato un obiettivo lontano e difficile da raggiungere, il club biancoceleste avrebbe iniziato a valutare altre piste. Come Sanabria del Genoa, che è in prestito dal Betis Siviglia e con la società di Preziosi ha un contratto fino al 2020. La vittoria del trofeo, però, ha cambiato di nuovo le carte in tavola. Wesley - che ha intenzione di lasciare il Bruges - potrebbe "accontentarsi" anche dell'Europa League, vista l'ammirazione che nutre nei confronti della Lazio. Stando a quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, il suo agente continua a sostenere che la società biancoceleste sia una forte concorrente per il cartellino del giocatore. E magari, finalmente, Wesley potrebbe mettere piede a Roma. Intanto, però, resta de definire la situazione di Caicedo, che in questa stagione si è rivelato una pedina fondamentale per la squadra. Nel 2020 scadrà il suo contratto e non è ancora chiaro se ci siano o meno le condizioni per un rinnovo.

