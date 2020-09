Calciomercato Lazio, la Roma si inserisce per Alderete: i dettagli

Non solo la Lazio sul difensore centrale paraguaiano. Come riporta Tuttomercatoweb.com, Omar Alderete piace anche alla Roma che è in piena emergenza difensiva. I giallorossi stanno cercando a tutti i costi dei rinforzi per la retroguardia di Fonseca. Dopo gli inserimenti per Kumbulla e Borja Mayoral, la Roma ci prova anche per il calciatore del Basilea. Il club svizzero lo valuta circa 10 milioni di euro. Tare segue il classe '96 da diverse settimane ma la Lazio ha bisogno di vendere per inserire nuove pedine in rosa. Le uscite di Vavro e Bastos potrebbero fare spazio a Alderete. In vista però c'è il derby di mercato con l'altra squadra della Capitale che è interessata al difensore.