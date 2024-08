Calciomercato Lazio | Su Diao aumenta la concorrenza: due club sul classe 2005

La Lazio continua a lavorare sul mercato in entrata e, tra i vari nomi accostati ai biancocelesti, c'è anche quello di Assane Diao del Betis. Sul 18enne la concorrenza non manca e infatti, come riporta Il Messaggero, Milan e Brentford sono alla finestra.

La valutazione è attorno ai 15-20 milioni di dollari, ovvero tra 13 e 18 milioni di euro. Diao ha realizzato quattro reti in 24 partite disputate con il Betis Siviglia nella scorsa stagione ed è legato ai biancoverdi da una clausola da 30 milioni di euro.